MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan isim belli oldu

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan isim belli oldu

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'in 15 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu oynandı. Peki, MasterChef'in yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2023- 01:32 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023- 01:32