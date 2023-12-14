Büyük küçük herkesin damağında tadını bırakan Piliç Topkapı, en çok tercih edilen tarifler arasında yer alıyor. İç pilava sarılmış tavuğun domates sosuyla birleşince damakları çatlatmaya yetiyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Piliç Topkapı nasıl yapılır? Piliç Topkapı malzemeleri nelerdir?" diye araştırıyor. İşte Piliç topkapı yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..

PİLİÇ TOPKAPI TARİFİ - Kalabalık sofraların gözdesi olan ve sık tercih edilen Piliç Topkapı, adından anlaşılacağı gibi Osmanlı saray mutfağından bu zamanlara kadar gelmiş, iç pilava sarılmış tavuğuyla severek yapılan tarifler arasında yer alıyor. Evde Piliç Topkapı yapmak isteyenler için Piliç Topkapı tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde derledik.

❓Piliç Topkapı nasıl yapılır?

👉Malzemeler:

4adetkemiksiz tavuk kalça

0.5çay bardağızeytinyağı

1çay kaşığıkarabiber

1tatlı kaşığıkırmızı toz biber

1silme tatlı kaşığıtuz

👉İçi için:

1su bardağıpirinç(suda beklemiş, süzülmüş)

1yemek kaşığıdolmalık fıstık

1yemek kaşığıkuş üzümü

1adetkuru soğan

1çay kaşığıyenibahar

1çay kaşığıkarabiber

1su bardağısıcak su

2yemek kaşığızeytinyağı

1tatlı kaşığıtuz

👉Sosu için:

1çay bardağısu

1/2çay bardağızeytinyağı

1/2yemek kaşığıdomates salçası

👉Yapılışı:

Piliç topkapı için geniş bir kabın içine zeytinyağını ve baharatları koyup güzelce karıştırın ve açılmış tavuk butlarını bu karışıma güzelce buladıktan sonra üstlerini streç filmle örterek yaklaşık 30 dakika marina olmaları için bekletin. Yapışmaz tabanlı bir tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını alın, kuş üzümlerini ekleyin ve dolmalık fıstıkları renkleri dönene dek kavurun. Ardından küp küp doğradığınız kuru soğanı da ilave edin ve soğanlar pembeleşene dek kavurmaya devam edin. Pirinci süzüp bol suyla yıkayın ve soğanların üstüne ekleyip 2 dakika kadar kavurun. Baharatları da ilave ettikten sonra 1 bardak sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısıp, iç pilav suyunu çekene dek yaklaşık 8 dakika kadar pişirin. Tavuk butlarından birisini alın derisi altta kalacak şekilde yayın, üstüne hazırladığınız iç pilavdan koyun. Sarma gibi sardıktan sonra açılmaması için kenarlarından kürdan yardımı ile birleştirerek kapatın. Bir kasede sosu için gerekli olan; su, zeytinyağı ve salçayı karıştırdıktan sonra, fırın kabına yerleştirdiğiniz tavukların üstüne gezdirin. Diğer tavukları da bu şekilde hazırlayarak bir fırın kabına yerleştirin. Piliç topkapı hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin ve ardından sıcak sıcak servis edin.

✍Püf Noktası:

Tavuk butlarını kasabınızdan rica ederek kemiklerinden ayırtın ve biraz dövdürün. Çıkan tavuk kemiklerini de kaynatarak tavuk suyu yapabilirsiniz.

🌟AFİYET OLSUN