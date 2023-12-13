BALABAN KEBABI TARİFİ | Evde Balaban kebabı yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..

Eskişehir'in en meşhur lezzetlerinden olan ve Anadolu'dan çıkıp tüm Türkiye'yi hatta dünyayı kendisine hayran bırakan balaban kebabı, sofraların popüler yemekleri arasında yerini aldı. Peki balaban kebabı nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2023- 14:11 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023- 14:11