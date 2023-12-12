Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel alımı sürecine başladı. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için muvazzaf astsubay alımı yapacak. TSK personel alımı detaylarını sizler için derledik.

TSK KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine personel alımı için başvuru tarihleri belli oldu. Astsubay adayları TSK astsubay alımı ne zaman? sorusunun yanıtını merak ediyor. TSK personel alımı başvuru tarihleri ve bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde...

TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

TSK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) KPSS şartı aranmaksızın dış kaynaktan bando sınıfı için muvazzaf astsubay alımı yapacak. Muvazzaf astsubay başvuruları 24 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

Milli Savunma Bakanlığı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bando sınıfı muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere 55 astsubay alacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 26, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 15, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 14 muvazzaf astsubay alınacak.

Ön inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar Genel Kültür sınavına çağrılacak, Genel Kültür Sınavından 50 puan ve üzerinde alan adaylar ikinci seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacak.

İkinci seçim aşamasına çağrılacak aday miktarı; Genel Kültür Sınavı puanları, kontenjanlar ve ihtiyaç duyulan aday sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

En düşük puanlı adayın puanı "Baraj Puanı" olacak. Son sırada bulunan aday ile aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacak.

Seçim aşamalarında ulaşım ve kalacak yer ihtiyacının karşılanması sorumluluğu adayların kendisine ait olacak. Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri Ankara'da icra edilecek.

TSK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Lisans (Yüksek Lisans ve Doktora Dahil) düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1996 ve daha sonraki doğumlular) başvuru yapabilir.

Müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye

alınacak.

Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlik testinde ve mülakat sınavında başarılı olup yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunanlar alınacak.

Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavında başarılı olanlar alınacak.