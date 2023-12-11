PİRİNÇLİ BARTIN MANTISI TARİFİ - Evde Pirinçli Bartın Mantısı yapılışı.. Pirinçli Bartın Mantısı malzemeleri ve püf noktaları..

Bartın'a özgü pirinçle yapılan mantı yiyenlerin vazgeçilmezleri arasına giriyor. Büyük küçük herkesin bayılarak yiyeceği pirinçli Bartın mantısı, içindeki harcının pirinçle yapılması ve tepsiyle fırına sürülmesi diğer mantı tariflerinden farklı olduğunu gösteriyor. Son zamanlarda en sık araştırılan tariflerden biri olan pirinçli Bartın mantısının tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2023- 11:02 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023- 11:02