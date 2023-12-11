Sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden midye dolmayı evinde yapmak isteyen vatandaşlar, midye dolma tarifini araştırıyor. Tadanların bir daha vazgeçemediği midye dolma hakkında arama motorlarında araştırılan Midye dolma nasıl yapılır? Midye dolma tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Marmara ve Ege'den tüm ülkeye yayılan, en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan, baharatlı iç pilavı ve üzerindeki etiyle hem besleyici hem de damak çatlatan bir lezzet olan midye dolmayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Midye dolma nasıl yapılır? | Midye dolma tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

MİDYE DOLMA TARİFİ

MİDYE DOLMA MALZEMELERİ

25 adet midye

İçi için:

1 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı yenibahar

2 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

MİDYE DOLMA YAPILIŞI

İlk aşamada dış yüzeyleri bulaşık teli ile iyice temizlenir.

Daha sonra geniş bir tencereye tek sıra dizilp 1 su bardağı su ile haşlanır.

Midyelerin arasına bıçağın ucu girebilecek kadar açılınca midyeler süzülür. Bu işlemi yapmak için, midyelerin başında beklenmelidir. Çünkü içinin pişmemesi gerekiyor.

Midyenin içinde, sakalı denilen küçük bir yosun parçası bulunur. Midyenin etine zarar vermeden o parça koparılıp temizlenir.

Yine hassas bir şekilde midyeler soğuk sudan geçirilip süzülür. Böylece doldurulmaya hazır hale gelir.

Diğer tarafta ince kıyılmış soğanı sıvı yağda pembeleştirdikten sonra pirinç ve tuz ilave edilir, yarım su bardağı suyla pişirilir.

Çok pişirmemelidir. Çünkü midyelerle de pişecek.

Pişen iç pilavın içine yenibahar ve karabiber ilave edilir.

Midyeleri doldurmak için iki elle tutulup bir kanadını aşağı çevirirken diğer kanadı yukarı çeviririz.

Bu işlem midyelerin orasında bulunan kasları yırtar ve midyeler doldurulduktan sonra pişerken açılmazlar.

Sonra her midyenin içine yarım yemek kaşığı pilav koyulur ve üst üste gelecek şekilde kapatılır.

Tencereye yerleştirilen midyelerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ gezdirilir.

1 çay bardağı su ilave edilir ve kısık ateşte 20 dakika pişirilir.

Pişen ve ılıyan midyeleri ister dolaba koyup soğuttuktan sonra ister sıcak sıcak tüketebilirsiniz.

MİDYE DOLMA PÜF NOKTALARI

Midyelerin dış kabuğu iyi bir şekilde temizlenmelidir. Bu aşamada temiz bir fırça kullanabilirsiniz.

Midyeler ilk haşlama aşamasında, sadece açılabilecek kadar suda bekletilmelidir. İçinin pişmemesine dikkat edilmelidir ve midyeler hemen süzülmelidir.

Midyelerin kolayca açılması için, midyeleri birbirine bağlayan sinirler kesilmeli ve içindeki yosunu temizlenmelidir.

Midye dolmanın iç pilavı, midyelerle de pişeceği için çok pişirilmemelidir.

Midyeleri doldurmak için; bir kanadını aşağı, diğer kanadı yukarı çevrilmelidir. Bu işlem midyelerin orasında bulunan kasları yırtılmasını ve midyelerin pişerken açılmamasını sağlar.

Midyeler dikkatli bir şekilde tencereye yerleştirilmeli ve kısık ateşte pişirilmelidir.

~~AFİYET OLSUN~~