Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '9 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 9 Aralık Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
9 ARALIK CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 9 Aralık Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
9 ARALIK CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
9 - 22 - 29 - 53 - 72 - 87 Joker: 58 SüperStar: 12
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