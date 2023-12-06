Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '6 Aralık Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 6 Aralık Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
6 ARALIK ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 6 Aralık Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
6 ARALIK ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
14 - 16 - 44 - 59 - 70 - 89 Joker: 73 SüperStar: 43
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