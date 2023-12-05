Süper Loto çekildi! Süper Loto sorgulama ekranı! 5 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Aralık Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Aralık 2023 Süper Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 84 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2023- 22:21