Televizyon'da izleyici ile buluşacak olan Yarından Sonra filmi, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncuları araştırılan filmin başrolünde Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum ve Dennis Quaid yer alıyor. Peki, Yarından Sonra filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

'The Day After Tomorrow' (Yarından Sonra) Filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon ve macera türündeki film merakla bekleniyor. Yarından Sonra filmi aynı zamanda büyük bir probleme de ışık tutuyor. İşte Yarından Sonra filmi hakkında merak edilenler...

YARINDAN SONRA FİLMİNİN KONUSU NE?

İklim bilim uzmanı olan Jack Hall, Antarktika'da büyük bir buzulun koptuğunu keşfeder. Ancak henüz fark etmediği şey ise bu olayın, dünya popülâsyonunu etkileyecek bir doğal afetin tetikleyicisi oluşudur. Son üç haftadır aralıksız yağmurlar yağmaktadır ve tüm dünyada bir dizi iklimle ilişkili felaketler meydana gelmeye başlamıştır. Herkes dünyanın yeni bir buzul çağına girmekte olduğunu fark eder. İnsanlar, mümkün mertebe yaşadıkları alanları terk ederek güneye doğru daha sıcak iklim şartlarının olduğu bölgelere toplanmaya başlar. Jack, New York'ta mahsur kalan ve donma tehdidi altındaki oğlu ve arkadaşlarını kurtarmak için kendi canını ortaya koymaya hazırdır. Kurtuluş Günü'nün yaratıcısı Roland Emmerich'den etkileyici bir aksiyon ve gerilim filmi daha.

YARINDAN SONRA FİLMİ OYUNCULARI: