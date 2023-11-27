Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? Evde lezzetli ve pratik şekerpare tarifi!

Evde şekerpare yapmak isteyenler, en pratik ve en lezzetli şekerpare tarifini araştırmaya devam ediyor. Lezzetine doyum olmayan; birçok kişinin favori tatlıları arasında yer alan şekerpare tarifine ve malzemelerine dair merak edilenler haberimizde...

Şekerpare, birçok kişinin favori tatlılarından biridir ve bu tatlıyı evde hazırlamak oldukça kolaydır. Peki, evde şekerpare yapmak için hangi malzemeler gerekir, ağzıda dağılan ama servis yaparken dağılmayan şekerpareyi yapmak için bilinmesi gereken püf nokta nedir? İşte şekerpare tarifi ve yapılışı!

ŞEKERPARE TARİFİ

125 gram oda ısısında margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı silme irmik

1 adet yumurta

2,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1çay kaşığı silme kabartma tozu

1 çay bardağı fındık

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırın.

Yumurtayı da ilave edip karıştırmaya devam edin.

İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin.

Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlayın.

Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin ve yağlanmış fırın tepsisine dizmeye başlayın.

180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişirin.

İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişirmeye devam edin.

Pişen şerbeti ılınmaya bırakın.

Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile dökün.

Tatlınızı hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN