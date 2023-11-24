HANIM GÖBEĞİ TARİFİ - Hanım Göbeği yapılışı.. Hanım Göbeği malzemeleri ve püf noktaları..

Büyük küçük herkesin bayılarakyediği dışı çıtır içi şerbet dolu Hanım Göbeği, en çok tercih edilen tatlı tarifleri arasında yer aldı. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Hanım Göbeği nasıl yapılır? Hanım göbeği malzemeleri nelerdir?" diye araştırıyor. İşte Hanım Göbeği tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 16:03