atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi 47. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Vahide Perçin ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 47. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Aldatmak 47. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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Aldatmak 47. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 47. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 47. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 47. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sezai ile birlikte Diyarbakır'dan dönüş yoluna düşen Güzide, onu eve dönmekten alıkoyan bir durumla karşılaşır. Ne var ki Oylum'un Behram'ın ölümü ile suçlandığından Güzide'nin haberi yoktur.

Yalnızca bebeğini değil, anne olma şansını da kaybeden Selin için dünya başına yıkılmış gibidir. Selin, Tolga'yı kaybetmemek için büyük riskler almak zorunda kalacaktır.

Gözü dönen Mualla'nın Oylum'a yapabileceklerini düşünmek Kahraman'ı büyük bir endişe içinde bırakır. Sevdiği kadın ile ailesi arasında kalan Kahraman, Oylum'u kurtarabilecek tek kişidir. Behram cinayetinin arkasındaki sır perdesi aralanır. Her şeyin açığa çıkması iki taraf için de geri dönülmez yıkımlara yol açacaktır…

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Aldatmak 47. bölüm fragmanı izle