Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek? 22 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '22 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 22 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 56 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2023- 23:01