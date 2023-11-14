SULTAN SARMASI TARİFİ - Sultan Sarması yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Büyük küçük herkesin damak tadına uyan Sultan Sarması, gün tatlılarının, çay saatlerinin vazgeçilmez tarifleri arasında yer alıyor. Hafif ve pratik tatlı yapmak ve yemek isteyen vatandaşlar için Sultan sarması tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2023- 09:40