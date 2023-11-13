KARADENİZ BÖREĞİ TARİFİ - Karadeniz böreği yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Pırasalı muhteşem iç harcıyla iştah kabartan Karadeniz böreği, tadan herkesi lezzetiyle büyülüyor. Büyük küçük herkesin damağını çatlatan pırasalı karadeniz böreği vatandaşlar tarafından son zamanlarda en çok araştırılan tarifler arasında yer aldı. Pırasalı karadeniz böreği tarifini sizler için derledik..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2023- 15:11 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023- 15:11