HAZIR YUFKA SU BÖREĞİ TARİFİ - Yemek sofralarında, çay saatlerinde mükemmel tarifiyle karşımıza çıkan su böreği, damak çatlatmaya devam ediyor. Evde kolayca ve hızlı bir şekilde su böreği yaparak sofraları donatmak isteyenler için hazır yufkadan su böreği tarifini haberimizde derledik.
Hazır yufka su böreği nasıl yapılır?
Malzemeleri:
- 6 adet böreklik yufka
Sosu için:
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 su bardağı süt
- 3 adet yumurta
İç harcı için:
- Bir kase beyaz peynir
- Maydanoz
Yapılışı:
- Yumurta, süt ve sıvı yağı büyük bir kapta karıştırın. İlk böreklik yufkamızı tepsiye yerleştiriyoruz.
- İkinci yufkamızı birkaç parçaya bölerek karıştırdığımız sütlü karışıma batırıyoruz iyice ve ilk yufkanın üzerine yerleştiriyoruz.
- İç harcımızdan serpiyoruz ve yine iki yufka daha birkaç parçaya bölerek karışıma batırarak peynirli harcın üzerine yerleştiriyoruz.
- Tekrar peynirden serpiyoruz ve geri kalan iki yufkayı da karışıma batırarak tepsiye döşüyoruz.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz.
- Piştikten sonra üstünü bir tepsiyle kapatıyoruz ki sıcaklığıyla birlikte üst kısmı da tekrar yumuşasın.
AFİYET OLSUN