HAZIR YUFKA SU BÖREĞİ TARİFİ - Evde hazır yufkadan su böreği yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Vakti kısıtlı olanların, çok uğraşmadan yapabileceği su böreği, gerçeğini aratmayan lezzette olmaya devam ediyor. Hazır yufka ile su böreği yapmak isteyen vatandaşlar için su böreği tarifini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2023- 13:41