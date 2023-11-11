1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ | Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı bültenle birlikte 1000 Yatırımlar Holding'in halka arzı için araştırmalar hız kazandı. Kadir Can Abdik, Üsame Erdoğan, Mustafa Saim Birpınar, Hüseyin Ardan Küçük ve Haris Pojata ile Enver Çevik'in kurduğu EC Yatırımlar Holding A.Ş. ortaklığıyla faaliyete geçen 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin halka arzı için arama motorlarında '1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar talep toplama tarihleri, fiyatı nedir?' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
1000 Yatırımlar Holding AŞ, 14 - 15 Kasım 2023 tarihlerinde halka arz edilecek.
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ FİYATI NEDİR?
1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arz fiyatı 125,00 TL olarak belirlendi.
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arzı tamamı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER
BinBin, Meta Mobilite, Algoritma Yazılım, Altay Enerji, Go Sharing.
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ BORSA KODU: BINHO
PAZAR: Yıldız Pazar
ARACI KURUM: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ
Halka Arz Büyüklüğü: ～1,1 Milyar TL.
Pay: 9,500,000 Lot
Sermaye Artırımı: 7.000.000 Lot
Ortak Satışı: 552.500 Lot (Üsame Erdoğan)
Ortak Satışı: 552.500 Lot (Mustafa Saim Birpinar)
Ortak Satışı: 552.500 Lot (Kadir Can Abdik)
Ortak Satışı: 375.000 Lot (EC Yatırımlar Holding A.Ş.)
Ortak Satışı: 233.750 Lot (Hüseyin Ardan Küçük)
Ortak Satışı: 233.750 Lot (Haris Pojata)