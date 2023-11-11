1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN? İşte 1000 Yatırımlar talep toplama tarihleri ve fiyatı

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN? İşte 1000 Yatırımlar talep toplama tarihleri ve fiyatı

Ulaşım, yazılım ve enerji alanlarında hizmet veren 1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arz oluyor. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdikleri halka arz takviminde yerini alan 1000 Yatırımlar Holding, bünyesindeki 5 şirketle faaliyetlerini sürdürüyor. Peki 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman? 1000 Yatırımlar talep toplama tarihleri ve fiyatı nedir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2023- 16:02