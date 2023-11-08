HAMSİ BURGER TARİFİ | Hamsi Burger yapılışı, malzemeleri, püf noktaları

Hem damak tadına hem de besleyiciliği ile sağlığa hitap ettiğinden sofralarda sıklıkla kendisine yer buluyor. Tadan herkesin beğenisini kazanan Hamsi Burger, doyuruculuğuyla yüzleri de güldürüyor. Hamsi Burger'i evinde yapmak isteyenler için Hamsi Burger tarifi, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2023- 11:31 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023- 11:31