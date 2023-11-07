TİRE KÖFTE TARİFİ - Büyük küçük herkesin bayılarak yediği Tire Köfte vatandaşlar tarafından arama motorlarına "Tire köfte nasıl yapılır? "Tire Köfte malzemeleri neler?" diye araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
Tire Köfte nasıl yapılır?
Malzemeleri:
Köfte için:
- 500gramorta yağlı kıyma
- 1çay kaşığıtuz
- 1çay kaşığıkarabiber
Domates sos için:
- 4adet orta boydomates
- 1yemek kaşığıtereyağı
- 1çay kaşığıtuz
- 1çay kaşığıkarabiber
- 1çay kaşığıpul biber
Servis için:
- 3-4adetcherry domates
- 3-4adetsivri biber
Yapılışı:
- Kıyma, tuz ve karabiberi bir kap içerisinde yaklaşık 10 dakika kadar güzelce yoğurun. Kıymayı 10-12 eşit parçaya ayırın.
- Her bir parçayı elinizi suyla hafif ıslatarak açtırın ve şişe sarın.
- Bu şekilde hepsini hazırlayın.
- Dolapta en az 1 saat kadar dinlendirin.
- Sos için domatesleri rendeleyin ya da küp küp doğrayın. Tavaya tereyağını alın ve domatesleri pişirin. Tuz ve baharatları da ekleyip tavanın altını kapatın.
- Bir tavada servis için domates ve biberi közleyin.
- Dinlenen köfteleri tavada arkalı önlü pişirin. Pişen köfteleri şişten çıkarın.
- Tavaya 2 yemek kaşığı tereyağ ekleyin ve kızdırın.Şişten çıkan köfteleri içerisine atın ve tereyağında bir süre daha pişirin.
- Köfteleriniz hazır! Tabağa hazırladığınız domates sosu koyun. Üzerine köfteleri de dizin. Biber ve domatesleri de ilave ederek servis edin.
AFİYET OLSUN