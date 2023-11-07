TİRE KÖFTE TARİFİ - Tire Köfte nasıl yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

TİRE KÖFTE TARİFİ - Tire Köfte nasıl yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Akşam yemeklerinin vazgeçilmez yemeklerinden olan köfte farklı tarifleriyle karşımıza çıkıyor. İzmir'e ait Tire Köfte son zamanların en çok araştırılan tarifleri arasına yer aldı. Tire köfte yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 15:32