Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Filistin sorusu!

ATV'nin çok beğenilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle 5 Kasım Pazar akşamı izleyicilerle buluştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacı Eyüp İşler'e yöneltilen 1 milyon değerindeki Filistin sorusu ise gecenin en çok dikkat çeken anıydı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde geceye damga vuran o soru ve Kenan İmirzalıoğlu'nun duygulandıran sözleri...

Büyük beğeniyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Filistin sorusu... Yarışmacı Eyüp İşler, 1 milyon TL değerindeki soruyu doğru yanıtladı ancak, sorulan bu soruyla İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı zulme bir kez daha dikkat çekilmiş oldu.

Soruda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" denildi.

Sorunun şıkları ise şöyleydi:

A) Hulk posteri

B) Karpuz dilimi

C) Kırmızı karanfil

D) Sedir ağacı dalı

Yarışmacı Eyüp İşler soruya "B) Karpuz dilimi" yanıtını verdi.

Soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, büyük ödül 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

Sorunun ardından Filistin'de yaşanan kabul edilemez zulme ilişkin duygularını aktaran Kenan İmirzalıoğlu şunları söyledi:

"İnşallah o topraklara barış gelir, oradaki sivil insanların ölümü son bulur. Şu sivillerin ölmesi hepimizin içini acıtıyor. Gazze'deki sivilleri, bütün dünya bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor.

Gerçekten haklının yanında olmuyorlar. İnşallah kendini büyük gören ülkeler, insani vicdani bir şekilde son bulur. Oradaki insanlar için dua ediyoruz. Görüntüleri izlemeye dayanamıyoruz, içimiz yanıyor..."