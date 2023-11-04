Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '4 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 4 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 181 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '4 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 4 Kasım Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

4 KASIM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 4 Kasım Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

4 KASIM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

8 - 42 - 64 - 76 - 83 - 86 Joker: 46, Süperstar: 30

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