Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 2 Kasım akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 2 Kasım Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Kasım Perşembe Süper Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
2 KASIM SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI!
Süper Loto çekilişi 2 Kasım Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
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2 KASIM SÜPER LOTO ŞANSLI NUMARALAR!
4 - 29 - 38 - 56 - 58 - 59