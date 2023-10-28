Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Ekim Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 28 Ekim Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
28 EKİM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Ekim Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
28 EKİM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
1-2-11-20-21-41 Joker: 26 SüperStar: 35
👉 Sayısal Loto 28 Ekim Cumartesi sonucu için TIKLA