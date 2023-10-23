DOLDURUŞA GELEN BÖREK TARİFİ - Dolduruşa gelen börek yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Son zamanların en poopüler tarifleri arasında yer alan Dolduruşa gelen börek, büyük küçük herkesi lezzetiyle büyülüyor. Yiyenler içindeki harcıyla bu eşsiz tattan vazgeçemiyor.Dolduruşa gelen börek yapmak isteyenler için Dolduruşa gelen börek nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte Dolduruşa gelen börek malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2023- 17:41 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023- 17:41