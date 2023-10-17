Muna, ekranlardaki yerini almasıyla seyircilerden tam puan aldı. 2015 yapımı filmin başrollerinde Leyla Göksun, Turgay Aydın ve Kaan Çakır'ın rol aldığı ve başarılı oyuncuların en sevilen filmleri arasında gösterilen Muna, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Muna filminin konusu ne? Muna oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

MUNA FİLMİNİN KONUSU NE?

Gazze'de yaşayan altı yaşındaki Muna ve ailesinin evine, İsrailli askerler tarafından baskın yapılır. Bu baskından çok iyi bir şekilde saklanarak kurtulan Muna, bir süre sonra sokaklarda ailesini aramaya başlar. Muna yaşlarında bir kızı olan ve kısa bir süre önce büyük bir felaket yaşayarak çocuğunu kaybeden Ela, savaş mağduru insanlara yardım etmek için Yeryüzü Doktorları'na katılarak İstanbul'dan Gazze'ye gelen bir cerrahtır. Ela ve Muna'nın yolları Gazze sokaklarında kesişir. Kendi ile çok mücadele eden Ela, küçük kıza yardım etmeye karar verir ama Muna'ya yardım etmek o kadar kolay değildir. Ela'yla birlikte Muna'ya yardım etmek isteyen, doktor Ali ve onun arkadaşı Süleyman, bir süre sonra kendilerini de savaşın bir parçası olarak göreceklerdir.

MUNA FİLMİNİN OYUNCULARI: