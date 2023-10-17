ASMA YAPRAĞINDA BARBUN TARİFİ - Sofraların en sevilen balıklarından Barbun, renkli görüntüsüyle iştah kabartıyor. Asma Yaprağına sarılı barbunları yiyen tadından vazgeçemiyor. Asma Yaprağında Barbun tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. İşte Asma Yaprağında Barbun tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
ASMA YAPRAĞINDA BARBUN NASIL YAPILIR?
Malzemeleri:
- 4 adet iri boy barbun
- 4 adet asma yaprağı
- 3 çorba kaşığı tereyağı
- 4 parça damla sakızı
Yapılışı:
- Temizlenmiş barbunların her birini asma yapraklarına sarıp, ızgarada pişirin.
- Tereyağı ve damla sakızını tavaya alıp, eritin.
- Karışımı servis tabaklarına pay edip, üzerine barbunları yerleştirin.
- Sıcak olarak servis yapın.
AFİYET OLSUN