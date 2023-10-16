MENEMEN TARİFİ - Pratik Menemen yapılışı, püf noktaları...

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Menemen, soğanlı veya soğansız seçenekleriyle damak çatlatmaya devam ediyor. Adını yapılan ilçeden alan Menemen yemeği çok eski bir tarihe dayanıyor. Menemen tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki Menemen nasıl yapılır? İşte Menemen tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

MENEMEN TARİFİ | Adını yapıldığı ilçeden alan menemen ilk kez İzmir'de Girit Türkleri tarafından yapılmıştır. Tercihe göre soğanlı ya da soğansız yapılıyor. Evde kolay ve pratik yapılan lezzetler arsında olan Menemen tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

SOĞANLI VE SOĞANSIZ MENEMEN TARİFİ

Soğansız Menemen:

Malzemeler:

1 büyük domates

2 sivri biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yumurta

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Yapılışı:

Öncelikle domateslerin kabuklarını soyun ve tavla zarı büyüklüğünde doğrayın.

Biberin çekirdeklerini temizleyip yıkayın ve ince ince doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtın.

Tavanın içerisine ilk olarak biberleri ekleyip kavurun.

Doğranmış domatesleri ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.

Tavanın kapağını kapatıp sebzeleri iyice pişirin. Domatesler suyunu çektiğinde yumurtaları sarıları bozulmayacak şekilde tavaya kırın.

İsterseniz yumurta ve domatesleri karıştırabilirsiniz. Son olarak tavanın kapağını tekrar kapatıp pişirin.

Soğanlı Menemen:

Malzemeler:

1 adet kuru soğan

1 adet domates

4-5 adet sivri biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

yarım çay kaşığı karabiber

2 yumurta

Yapılışı:

İlk olarak tavaya tereyağını alıyoruz ve eritiyoruz.

Üzerine küp küp doğranan soğanları ekliyoruz.

Pembeleşene kadar kavuruyoruz.

Ardından ince ince doğranan sivri biberleri ekliyoruz.

Biberleri 5-6 dk pişiriyoruz. Domatesleri ekliyoruz.

Domatesler suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

Tuzu ve karabiberi ekleyip, karıştırıyoruz.

Çatal ile çırptığımız yumurta beyazlarını, karışıma ekliyoruz. İyice pişiriyoruz.

Yumurta sarılarını ekliyoruz.

Tercihe göre çok veya az pişirip, menemeni ocaktan alıyoruz. Soğanlı menemen hazır.

İsteğe göre kaşar peyniri ve sucuk ekleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN.