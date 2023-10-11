Krem Karamel tatlısı, alttan akan mükemmel sosuyla damak çatlatıyor. Fransız mutfağının meşhur Krem Karamel'i evinde yapmak isteyenler için en güzel tarifini haberimizde derledik. İşte pratik Krem Karamel malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

KREM KARAMEL TATLISI TARİFİ | Fransız mutfağından çıkan daha sonra tüm dünyaya yayılan sevilen lezzet Krem Karamel, yumuşacık tatlısından şerbet gibi süzülen sosuyla büyük küçük herkesin en sevdiği tatlar arasında yer almayı başarıyor.. En sık araştırılan tatlı tarifleri arasında yerini aldı. Evinde pratik ve lezzetli Krem Karamel yapmak isteyenler için en güzel Krem Karamel tarifini haberimizde derledik...

KREM KARAMEL TATLISI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

5 su bardağı süt (1 litre)

1 su bardağı toz şeker

6 adet yumurta

1 paket vanilya

1/2 adet limon kabuğu

Karameli için:

1 su bardağı toz şeker

6-7 yemek kaşığı su

Yapılışı:

Önce karamel için toz şekeri ve suyu küçük bir tavaya alın ve orta ateşte pişirmeye başlayın. 5-10 dakika içinde şeker erimeye ve karamelize olmaya başlayacaktır. Açık kahve rengine dönmeye başladığında ocaktan alın. Tatlı kaselerinizi bir fırın tepsisine dizin. Her birinin tabanına birer kaşık karamel dökerek paylaştırın. Karamelin donması için tepsiyi buzdolabına koyun. Daha sonra Krem Karamel için geniş bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri iyici köpürene kadar mikserle karıştırın. Vanilya ve limon kabuğu rendesini ilave ederek karıştırmaya devam edin. Köpüren yumurtalara yavaş yavaş 1 litre sütü ilave ederek karıştırmaya devam edin. Karışımın üstündeki köpüklü tabakanın hepsini bir kepçe yardımıyla sıyırarak alın. Fırın tepsisini buzdolabından çıkarın. Karışımı tatlı kaselerine eşit şekilde paylaştırın. Kapların yarısına gelecek kadar kaynamış suyu fırın tepsisine ekleyin. Tatlıları, önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika, üzerileri hafifçe kızarana dek pişirin. Fırından çıkardığınız krem karamelleri oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini streçleyerek buzdolabında en az 4 saat dinlendirin. Dinlenmiş krem karamelin kenarlarını dikkatlice bir bıçak yardımıyla ayırdıktan sonra tabağa ters çevirerek servis edin.

Püf Noktası:

Karışımınız hazır olduğunda, tabaklara paylaştırmadan önce süzerseniz çok da pürüzsüz bir kıvam elde edersiniz.

AFİYET OLSUN