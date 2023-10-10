CANTIK PİDE TARİFİ | Cantık Pide nasıl yapılır?

Tatar Kırım mutfağının meşhur yemeklerinden biri olan, kuzu etiyle yapılan ve çıtır hamuru, lezzetli iç harcı hem göz hem karın doyuran lezzet olan Cantık Pide tarifi, en çok araştırılan yemek tarifleri arasındaki yerini aldı. Yağsız tavada kızartılan leziz Cantık Pide tarifini araştıranlar için Cantık Pide malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 14:02