Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Ekim Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
2 EKİM PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Ekim Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
2 EKİM PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
3 - 19 - 45 - 58 - 62 - 88 Joker: 34 Süperstar: 16
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