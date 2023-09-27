Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 27 Eylül 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı 27 Eylül Çarşamba günü yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '27 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 27 Eylül Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 135 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2023- 22:10