Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı 20 Eylül Çarşamba günü yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '20 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 20 Eylül Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 115 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
20 EYLÜL ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Eylül Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
20 EYLÜL ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
26-34-38-43-68-76 Joker: 44 SüperStar: 11
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