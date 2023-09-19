Shakhtar Donetsk - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Shakhtar Donetsk - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Shakhtar Donetsk sahasında Porto'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2023- 09:50