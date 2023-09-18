Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı 18 Eylül Pazartesi günü yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '18 Eylül Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 18 Eylül Pazartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 115 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
18 EYLÜL PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 18 Eylül Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
18 EYLÜL PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
39-40-42-45-50-55 Joker: 69 Süperstar: 15
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