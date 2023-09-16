Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 16 Eylül 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı 16 Eylül Cumartesi günü yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '16 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 16 Eylül Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 118 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde....

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 23:30