Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı 6 Eylül Çarşamba günü yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '6 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 6 Eylül Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 111 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '6 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 6 Eylül 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

6 EYLÜL ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 6 Eylül Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

6 EYLÜL ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

12 - 35 - 45 - 60 - 68 - 70 Joker: 27 SüperStar: 35

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