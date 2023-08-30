Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı 30 Ağustos Çarşamba günü yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '30 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 30 Ağustos Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 104 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '30 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 30 Ağustos 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 30 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6 - 20 - 40 - 46 - 47 - 48 Joker: 28 SüperStar: 71

👉 Sayısal Loto 30 Ağustos Çarşamba sonucu için TIKLA

👉 Sayısal Loto tüm sonuçlar için TIKLA