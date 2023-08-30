Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 30 Ağustos 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

30 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Ağustos Çarşamba 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 26,47 (Alış) - 26,50 (Satış)

EURO: 28,73 (Alış) - 28,78 (Satış)

STERLİN: 33,37 (Alış) - 33,54 (Satış)

1 DOLAR = 26,50 TL

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👉30 Ağustos Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.650,31

Gram altın satış: 1.650,55

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.737,00

Çeyrek altın satış: 2.789,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.487,00

Yarım altın satış: 5.574,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.950,00

Tam altın satış: 11.105,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.187,00

Cumhuriyet altını satış: 11.356,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.244,00

Ata altın satış: 11.403,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Ağustos Çarşamba günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.