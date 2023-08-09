Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '9 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 9 Ağustos 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
9 AĞUSTOS ÇARŞAMBASAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 9 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
9 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
20 36 39 69 71 75 Joker: 88 Süperstar: 42
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