Düşüş filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Düşüş filmi ne zaman çekildi? - The Fall

Yönetmenliğini Scott Mann'ın üstlendiği Düşüş filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Heyecan dolu sahneleriyle nefes kesen Düşüş filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyen filmseverler, filme dair detayları araştırmayı sürdürürken; Düşüş filminin konusu ve oyuncularına dair merak edilenler haberimizde...

Senaryosunu Scott Mann'ın kaleme aldığı Düşüş filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

DÜŞÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding ve Jeffrey Dean Morgan'ın rol aldığı film, 2.000 feet (610 m) yüksekliğindeki bir radyo kulesine çıkan ve iniş yolu olmadan tepede mahsur kalan iki kadını konu almaktadır.

DÜŞÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?