TEMMUZ ENFLASYON - SON DAKİKA | Temmuz ayında enflasyon ne kadar oldu? Yıllık enflasyon ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılının Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüm piyasaların merakla beklediği enflasyon oranları açıklandı buna göre Temmuz ayında enflasyon oranı yüzde 9,49 olarak açıklandı. Peki, Tüik yıllık enflasyon oranı ne kadar? İşte detaylar...

SON DAKİKA TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI | TÜİK; Temmuz ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Yeni yılda yapılacak maaş zamları için ilk veri olarak kabul edilen Temmuz ayı enflasyon rakamlarında ekonomistlerin beklentisi yüzde 47,27'ye olarak hesaplandı. Peki TÜİK 2023 Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

TÜİK 2023 TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yıllık eflasyon 47,83 oldu. Aylık bazda enflasyon ise yüzde 9,49 olarak açıklandı.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇTI?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak açıklamıştı.

EKONOMİSTLERİN TEMMUZ ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti.