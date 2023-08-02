Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Ağustos 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
2 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
2 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
4 - 32 - 64 - 71 - 82 - 89 Joker: 3 SüperStar: 21
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