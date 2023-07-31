Bayburt Galacoş nasıl yapılır? | Galacoş tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?

Çıtır çıtır pidesi, serinleten sarımsaklı yoğurdu, kıyır kıyır yeşil mercimeği ve kıymalı iç harcı ile büyük küçük herkesin damağını çatlatan galacoş, Bayburt'tan tüm Türk mutfağına yayılarak en sevilen lezzetler arasında yerini aldı. Galacoşu evinde demek isteyenler arama motorlarında Bayburt Galacoş nasıl yapılır? | Galacoş tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2023- 14:00