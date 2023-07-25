Adana'da deprem son dakika | Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? - 25 Temmuz son depremler

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı sarsıntının ardından fay hatlarındaki aktiflik devam ederken Adanalılar, 25 Temmuz sabahına depremle uyandı. Adana'da kaydedilen depremin şiddetini AFAD ve Kandilli Rasathanesi 5,5 olarak açıkladı. Sarsıntının ardından AFAD'a olumsuz bir ihbar gelmediği bilgisi alınırken arama motorlarında araştırılan '25 Temmuz son depremler' konusunu AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden topladığımız bilgilerle haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2023- 10:40