ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP - 17 Temmuz 2023 gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
17 Temmuz 2023 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Vatandaşlar 'gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? CANLI ve güncel altın fiyatları, bugün altında anlık son durum haberimizde...13 Temmuz 2023 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Vatandaşlar 'gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? CANLI ve güncel altın fiyatları, bugün altında anlık son durum haberimizde...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2023- 06:44
17 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Temmuz Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
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👉17 Temmuz Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.646,46
Gram altın satış: 1.646,73
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.662,00
Çeyrek altın satış: 2.729,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.308,00
Yarım altın satış: 5.458,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.615,00
Tam altın satış: 10.866,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 10.970,00
Cumhuriyet altını satış: 11.135,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 10.937,00
Ata altın satış: 11.133,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Temmuz Pazartesi günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.