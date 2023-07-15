Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 15 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '15 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 15 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 243 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 15:20