Sömelek köfte nasıl yapılır? | Sömelek köfte tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?

Sömelek köfte, ana malzemesi bulgur ve kıyma olan, Kahramanmaraş mutfağından çıkıp tüm ülkede en sevilen lezzetlerden biri olma ünvanını elinde bulunduran bir yemektir. Sömelek köfteyi evinde denemek isteyenlerin arama motorlarında araştırdığı 'Sömelek köfte nasıl yapılır? | Sömelek köfte tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2023- 14:30