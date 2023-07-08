Kılıç Savaşları filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kılıç Savaşları filmi ne zaman çekildi? - New Kung Fu Cult Master

Yönetmenliğini Jing Wong'un üstlendiği Kılıç Savaşları filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Heyecan dolu sahneleriyle nefes kesen Kılıç Savaşları filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyen filmseverler, filme dair detayları araştırmayı sürdürürken; Kılıç Savaşları filminin konusu ve oyuncularına dair merak edilenler haberimizde...

Kılıç Savaşları filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

KILIÇ SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Klasik Wuxia romanı 'Cennet Kılıcı ve Ejderha Kılıcı'ndan uyarlanan filmde, dövüş dünyasının efsanevi silahları Ejderhan Kılıcı ve Cennet Kılıcı için savaşan güçleri anlatır. Ming Tarikatı'nın 'Altın Aslan Kralı' Xie Xun, Ejderha Kılıcı'nı ele geçirmek için sayısız düşman edinmiştir. Tanrı kardeşi Cuishan, Altı Büyük Mezhep tarafından Xie Xun'un yerini açığa çıkarmaya zorlanır ve sonunda Emei Mezhebi Efendisi No-Mercy'nin Cennet Kılıcı altında ölür.

KILIÇ SAVAŞLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?