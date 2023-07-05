Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zammın ardından memur ve emeklilerin zam oranı da netleşti. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları için yapılan Temmuz ara zammı hakkında arama motorlarında 'Memura, emekliye yüzde kaç zam yapıldı? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından memur ve emeklilere gelecek zam için Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyordu. TÜİK'in 5 Temmuz'da enflasyon oranını açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Başkan Erdoğan'ın en düşük memur maaşının, enflasyon farkına refah payı da eklenerek 22 bin TL'ye çıkacağını açıklamasıyla tüm gözler ara zamlı emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Peki 2023 memura, emekliye yüzde kaç zam yapıldı? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

HAZİRAN ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı belli oldu. Hesaplanan rakamlara göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram dolayısıyla Temmuz ayının maaşlarını erken alan memurlar, bir sonraki maaşlarını Ağustos ayında alacak. Ağustos'ta zamlı maaş alacak olan memurların Temmuz ayı maaş farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin yeni gelişmeler olduğunda haberimiz güncellenecektir.

YILLARA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI

2023 OCAK En düşük memur maaşı: 11.848TL En düşük memur emekli aylığı: 7.901 TL En düşük emekli aylığı: 5.871 TL

2022 TEMMUZ En düşük memur maaşı: 9.105 TL En düşük memur emekli aylığı: 6.078 TL En düşük emekli aylığı: 4.516 TL

2022 OCAK En düşük memur maaşı: 6.429 TL En düşük memur emekli aylığı: 4.289 En düşük emekli aylığı: 3.166 TL

2021 TEMMUZ En düşük memur maaşı: 4.881 TL En düşük memur emekli aylığı: 3.276 En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2021 OCAK En düşük memur maaşı: 4.500 TL En düşük memur emekli aylığı: 3.020 TL En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2020 TEMMUZ En düşük memur maaşı: 4.230 TL En düşük memur emekli aylığı: 2.814 TL En düşük emekli aylığı: 2.089 TL